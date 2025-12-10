Браун о бое Усик — Кабайел: «Это было бы огромное событие для украинцев»
Менеджер немца хочет большой бой в Германии
6 минут назад
Менеджер временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Агита Кабайеля Спенсер Браун рассказал iFL TV о желании провести бой с чемпионом WBC, WBA и IBF Александром Усиком.
«Ми прагнемо масштабних поєдинків — і бій з Усиком став би саме таким. Це була б неймовірна подія, здатна зібрати 60 тисяч глядачів у Німеччині. Там зараз велика українська громада, а близькість до польського кордону лише підсилює потенціал шоу. Для українців це стало б справжнім спортивним святом».
Кабайель проведет следующий бой против поляка Дамиана Книбы 10 января в Германии.
Ранее Усик заявлял о желании драться с Деонтеем Уайлдером.