Денис Седашов

Ирландский экс-чемпион мира Барри Макгиган оценил возможный бой между двукратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и бывшим обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).

В колонке для The Mirror Макгиган отметил, что, несмотря на спад в форме, Уайлдер всё ещё остается опасным оппонентом для украинца. По его словам, американец сохранил свой фирменный нокаутирующий удар.

Макгиган назвал Уайлдера «воплощением современного супертяжеловеса» и подчеркнул, что поединок с Усиком был бы не только конкурентным, но и зрелищным.

Мне было бы интересно увидеть, как Усик справится с ним. Уайлдер все еще может отправить любого в нокаут в любой момент. Это не шоу уровня Джейка Пола против Джошуа — этот бой вполне реален. Барри Макгигэн

