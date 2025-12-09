Макгиган — о возможном бое Усик – Уайлдер: «Американец может решить все одним ударом»
Экс-чемпион заявил, что Бронзовый бомбардировщик может создать украинцу серьезные проблемы
около 1 часа назад
Ирландский экс-чемпион мира Барри Макгиган оценил возможный бой между двукратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и бывшим обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).
В колонке для The Mirror Макгиган отметил, что, несмотря на спад в форме, Уайлдер всё ещё остается опасным оппонентом для украинца. По его словам, американец сохранил свой фирменный нокаутирующий удар.
Макгиган назвал Уайлдера «воплощением современного супертяжеловеса» и подчеркнул, что поединок с Усиком был бы не только конкурентным, но и зрелищным.
Мне было бы интересно увидеть, как Усик справится с ним. Уайлдер все еще может отправить любого в нокаут в любой момент. Это не шоу уровня Джейка Пола против Джошуа — этот бой вполне реален.
