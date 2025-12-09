Джейк Пол: «Джошуа нанял Усика – справедливо, что я взял Дюбуа»
Видеоблогер подписал чемпионку WBC в легком весе
около 1 часа назад
Боксер и видеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 КО), руководитель Most Valuable Promotions, прокомментировал подписание чемпионки WBC в легком весе Кэролайн Дюбуа (11-0-1, 5 КО). Слова Пола привел его пост в соцсетях.
«Все, чего я стремлюсь, — это честный поединок и равные условия. Джошуа пригласил Усика, так что логично, что я привлёк Дюбуа. Это был вынужденный шаг. Вы действительно думали, что я уклонюсь от поединка с Джошуа? Абсурд. Уже пять лет я формирую команду из самых сильных. Добро пожаловать в MVP, мисс Дюбуа».
Дюбуа дебютирует под руководством MVP 19 декабря в андеркарде боя Пол — Джошуа против Камилы Панатты.
Кэролайн — сестра экс-чемпиона мира в тяжелом весе Даниэля Дюбуа.
