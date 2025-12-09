Владимир Кириченко

Президент WBC Маурисио Сулейман принял участие в опросе, в котором его попросили выбрать одного из двух боксёров.

Отвечая на вопрос, кого бы он выбрал между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и экс-чемпионом мира Ленноксом Льюисом, Сулейман отдал предпочтение британскому боксёру.

Феликс Тринидад или Мигель Котто?

«Тринидад».

Теренс Кроуфорд или Флойд Мейвезер?

«Флойд».

Чавес-старший или Канело?

«Чавес-старший».

Майк Тайсон или Тайсон Фьюри?

«Майк Тайсон».

Усик или Леннокс Льюис?

«Леннокс Льюис».

Напомним, что Усик за свою карьеру становился абсолютным чемпионом в крузервейте, а также дважды – в супертяжелом весе.

Ранее Сулейман разрешил Усику провести добровольную защиту титула.