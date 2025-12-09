Кто лучше? Президент WBC выбрал Льюиса вместо Усика
Маурисио Сулейман грезит прошлым
около 1 часа назад
Президент WBC Маурисио Сулейман принял участие в опросе, в котором его попросили выбрать одного из двух боксёров.
Отвечая на вопрос, кого бы он выбрал между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и экс-чемпионом мира Ленноксом Льюисом, Сулейман отдал предпочтение британскому боксёру.
Феликс Тринидад или Мигель Котто?
«Тринидад».
Теренс Кроуфорд или Флойд Мейвезер?
«Флойд».
Чавес-старший или Канело?
«Чавес-старший».
Майк Тайсон или Тайсон Фьюри?
«Майк Тайсон».
Усик или Леннокс Льюис?
«Леннокс Льюис».
Напомним, что Усик за свою карьеру становился абсолютным чемпионом в крузервейте, а также дважды – в супертяжелом весе.
Ранее Сулейман разрешил Усику провести добровольную защиту титула.