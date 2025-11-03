Брайан Норман-старший: «Сын будет давить на Хейни без компромиссов»
Отец чемпиона WBO обещает агрессию в бою 22 ноября в Эр-Рияде
Брайан Норман-старший, отец непобедимого чемпиона WBO в полусреднем весе Брайана Нормана-младшего (28-0, 22 КО), дал резкое интервью YouTube-каналу MillCity Boxing накануне боя с Девином Хейни (31-0, 15 КО).
По словам отца боксера, их команда не планирует подстраиваться под стиль бывшего абсолютного чемпиона легкого веса, так как Норман — более крупный и мощный боец.
«Мы будем давить на меньшего парня. Брайан Норман-младший не будет дожидаться Хейни и будет диктовать ход поединка с первого раунда, не давая Хейни пространства для маневра».
Отец чемпиона раскритиковал ударную мощь Хейни, объяснив ее отсутствие техникой и телосложением соперника.
По его словам, бой с Райаном Гарсией показал слабую челюсть Хейни, которую спасла лишь сила воли. Норман-старший также уверен, что для победы Хейни придется стать совсем другим человеком.
