Олег Гончар

Брайан Норман-старший, отец непобедимого чемпиона WBO в полусреднем весе Брайана Нормана-младшего (28-0, 22 КО), дал резкое интервью YouTube-каналу MillCity Boxing накануне боя с Девином Хейни (31-0, 15 КО).

По словам отца боксера, их команда не планирует подстраиваться под стиль бывшего абсолютного чемпиона легкого веса, так как Норман — более крупный и мощный боец.

«Мы будем давить на меньшего парня. Брайан Норман-младший не будет дожидаться Хейни и будет диктовать ход поединка с первого раунда, не давая Хейни пространства для маневра». Брайан Норман-старший

Отец чемпиона раскритиковал ударную мощь Хейни, объяснив ее отсутствие техникой и телосложением соперника.

По его словам, бой с Райаном Гарсией показал слабую челюсть Хейни, которую спасла лишь сила воли. Норман-старший также уверен, что для победы Хейни придется стать совсем другим человеком.

Напомним, ранее Хейни сравнили с Флойдом Мейвезером.