Джошуа может перебраться в тренировочный лагерь Усика
AJ может изменить место подготовки к поединку
около 3 часов назад
Фото: Matchroo
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) плодотворно готовится к возвращению на ринг.
The Ring сообщает, что для оптимальной подготовки к поединку, AJ может перебраться на восточное побережье Испании, чтобы работать в лагере Александра Усика (24-0, 15 KO). Источники сообщают, что Джошуа еще не принял окончательного решения, но серьезно обдумывает такой вариант.
Напомним, что Джошуа анонсировал бой с Тайсоном Фьюри.