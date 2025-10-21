Спарринг-партнер Хейни сравнил Девина с Мейвезером
Трой Айсли поделился опытом совместных тренировок с 26-летним американцем
39 минут назад
27-летний американский боксер среднего веса Трой Айсли в интервью MillCity Boxing поделился впечатлениями от спаррингов с бывшим абсолютным чемпионом мира Девином Хейни (31-0, 15 КО) во время его подготовки к бою против обладателя титула WBO в полусреднем весе Брайана Нормана (28-0, 22 КО).
У него не самый сильный удар, но сила — это еще не все. Главное — мастерство. Он сделал несколько вещей, которые напомнили мне Флойда. Девин — замечательный боец, с отличным джебом и чувством дистанции. Считаю, что он на пути к статусу легенды.
Поединок между Хейни и Норманом состоится 22 ноября в Эр-Рияде.
Напомним, ранее отец Хейни пообещал, что сын будет доминировать над Норманом.