Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли для Fighthype поделился мыслями о 46-летней легенде бокса Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) после его поединка с обладателем титула WBC в полусреднем весе Марио Барриосом (29-2-2, 18 КО).

«Пакьяо был не похож на себя. Ему 46 лет, и он многое сделал для спорта. В этом нет необходимости (драться против молодых боксеров – прим.). То, что ты можешь это сделать, не означает, что ты должен. Я переживаю за его здоровье.

Вы все восхищаетесь Пакьяо. Вы можете быть его фанатом, но если с ним что-то случится, вы не будете рядом с ним. Хорошо ли он выступил для 46 лет? Да, он выглядел хорошо, но всё равно не победил.

Выставочный бой – это одно, а драться с молодыми ребятами – это совсем другое. Способен ли на это Пакьяо? Да, это же Пакьяо. Он – лучший атлет, против которого я выходил на ринг. Драться с молодыми ребятами, которые на 16 лет моложе тебя, опасно. Он прошел через это против Барриоса. Посмотрим, что он будет делать дальше».