Брэдли назвал бойца, который бьет сильнее, чем Пакьяо.
Тимоти вспомнил о поединке с россиянином
около 2 часов назад
Фото: Boxing Scene
Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли назвал The Ring Magazine бойца с ударом, который мощнее чем у Мэнни Пакьяо:
Когда проводник бьет тебя, ты оказываешься в ла-ла лэнде. Ты танцуешь на острове. Ты пытаешься вернуть ноги назад и защититься, потому что не хочешь получить еще один удар от этого парня. Твои ноги превращаются в желе. (смеется) Ты не контролируешь свое тело. Ты пытаешься силой вытянуть себя из этого ада, в котором оказался.
Напомним, что Мэнни договаривается о чемпионском поединке.