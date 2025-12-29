Бредли назвал единственного боксера, который может победить Иноуэ
Экс-чемпион хочет увидеть Бама Родригеса против Монстра
28 минут назад
Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли поделился мыслями об абсолютном чемпионе второго легчайшего веса Наойе Иноуе (32-0, 27 КО). Слова экс-боксера привел портал BoxingScene.
Брэдли назвал Иноуе величественным, поскольку тот "играет" с соперниками, отрабатывает новые движения, делает это очень легко и скучно. Он также считает, что японец позволяет сопернику делать лишь то, что сам хочет, и развлекает себя.
«Конкуренция для Иноуэ — ничто, как для Теренса Кроуфорда. Назовите еще кого-то, кто делает это так легко, красиво и зрелищно».
Тимоти считает, что единственный, кто может реально испытать Иноуе — Джесси "Бам" Родригес.
«Перетащи зад в другую легкую весовую и увидишь монстра. У тебя есть навыки, защита, ноги, но Иноуэ — зверь с техникой. Ты единственный, кто может его проверить».
Напомним, ранее Иноуе защитил титулы, победив Давида Пикассо.