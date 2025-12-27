«Моё выступление сегодня было недостаточно хорошим»: Иноуэ — о бое с Пикассо
Японец победил единогласным решением судей
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира во втором полулегком весе Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО) прокомментировал свою уверенную победу над 25-летним мексиканцем Дэвидом Пикассо (32-1-1, 17 КО). Слова приводит CompuBox.
Японец отметил, что, несмотря на результат, его выступление могло быть лучше, и пообещал сделать выводы из боя для будущих поединков.
Мое выступление сегодня было недостаточно хорошим. Я мог бы выступить лучше. Я рад победе, но очень устал. Мне нужен отдых. Я сделаю выводы из этого боя и в следующий раз буду намного лучше.
