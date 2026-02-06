Экс-чемпион мира Майрис Бриедис высказался о поражении Александра Гвоздика (21-3, 17 KO) в поединке с Радивоем Калайджичем (30-3, 22 KO). Латыша цитирует vringe.com:

На самом деле, даже сам Гвоздик потом посмотрит этот бой и поймет это. Работаешь по корпусу, он приседает – так доделай. Почему ты отпустил? Начал опять целиться в голову... Или физики не хватало. В любом случае, чтобы работать и бить – нужна физика. У Гвоздика большие мышцы. Видно, что он такой налитый, большой, как крузер. Очевидно, набирает назад килограммов восемь так точно. Большой, сильный, здоровый. Если ты большой, то заканчивается бензин, если нет большого сердца, как накачал Александр Усик. Я приведу пример, потому что они очень долго шли вместе.

Гвоздик бил, бил, бил, бил, бил и устал. И потом начал бить Калайджич.

Гвоздик бил там через корпус в голову, но недооценили Калайджича, потому что видно было, что он этот правый может засунуть. А правый у него прямой поставлен с пеленок, правый – он просто у него есть. За счет плечей, которые довольно большие. Гвоздик сам по себе весь такой пропорциональный, такой физический красавец. Не знаю почему, но он мне напоминает маленького Владимира Кличко. Тело очень одинаковое.

В седьмом раунде, что произошло? Произошло то, что начали бить по голове. Калайджич начал пробивать свой правый, попадать, и он будет делать то же самое, что выходит. Раз попал, два попал... На мой взгляд, на седьмом ударе упал Гвоздик. Блин, ты сам должен подумать: «Если пропустил, иди». По крайней мере, как я это делал – засунь в одно место свое эго и попрыгай, двигайся на ногах, побегай, восстановись, пойми, что не так, почему пропустил еще один удар. Для будущих боксеров скажу, когда ты пропустил раз – хорошо, а пропустил два – все, иди, рестартнись, подумай, отойди, не зарубайся, потому что ты раз пропустил, уже голова тряслась. Сделай шаг назад, двигайся, восстановись, пойми, дождись конца раунда. К сожалению, когда сильное эго у человека, она не может отступить, она не может дождаться конца раунда и сказать, что у меня не получается.

Мне кажется, Гвоздик устал бить его все время. Тот потерпел, я думаю, даже где-то подломился, но потом поверил в себя с этим первым ударом, которым попал. Со вторым, я думаю, он еще больше поверил в себя и как бы не сделал ошибку, которую сделал Гвоздик. Гвоздик работал по корпусу, потом начал в голову целиться. В голову не попадает, отпустил – и тот сбежал, восстановился, и все начинается заново. Калайджич понял, что надо бить туда и как бы в седьмом раунде закончил бой.