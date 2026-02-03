Известный промоутер Александр Красюк для Sport.ua прокомментировал поражение бывшего чемпиона мира в полутяжелом дивизионе украинца Александра Гвоздика (21-3, 17 КО) от сербского боксера Радивое Калайджича (30-3, 22 КО).

«Александр – сильный и умный человек, я хочу его поддержать в этот трудный момент, потому что проигрывать в любом случае – будь то в первый, второй или третий раз – всегда неприятно и тяжело. Поэтому мои слова поддержки от чистого сердца.

С самого начала, еще с Олимпийских игр, Гвоздик был одним из моих любимых боксеров в мире, и я об этом неоднократно заявлял. Так случилось – это бокс.

Мы все со временем, к сожалению, не молодеем, и сейчас, наверное, пришел тот момент, когда Александру нужно принять очень взвешенное решение: не держаться за прошлое, а смотреть в будущее уверенно и делать такие шаги, которые бы обеспечили успех в будущем, несмотря на принятое решение, будь то бокс или бизнес, или образовательная, или тренерская деятельность.

Или вообще, какая бы ни была деятельность, я думаю, что сейчас пришло время трезво посмотреть на обстоятельства и принять правильное решение, сделать шаг в будущее».