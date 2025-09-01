Экс-чемпион мира Майрис Бриедис в интервью YouTube-каналу Seconds Out считает, что Тайсону Фьюри будет очень трудно победить Александра Усика (24-0, 15 KO), если они проведут трилогию, потому что он не любит тщательно готовиться к боям.

«Я знаю кое-какие инсайды из лагеря Тайсона Фьюри. Иногда он проводит пять раундов, иногда шесть, три, четыре, потому что чувствует себя не очень хорошо. Я слышал это от его спарринг-партнёров. Усик всегда делает 12, 14, 15 раундов, никогда не останавливается. В этом разница. Усик как конь, который всегда бежит, всегда выкладывается на миллион процентов.

Фьюри очень большой и талантливый. Он поет, он высокий, у него очень длинные руки. Он очень талантливый человек, но ему не нравится усердная работа. В этом вся разница».