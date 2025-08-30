«Это единственно правильный путь». Менеджер Фьюри – о бое Тайсона с Усиком
Браун признался, что «Цыганский король» заинтересован в поединке с украинцем
16 минут назад
Фото: Getty Images
Менеджер Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) Спенсер Браун высказался о потенциальном третьем бою подопечного с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова функционера приводит vringe.com:
Я считаю, что это единственный правильный путь. Я знаю, что Усику очень нравится Тайсон. И Тайсону Усик очень нравится. Я слышал, что он говорил о нем. Он сказал, что если бы он мог выбирать, то это был бы Александр Усик. Вот что он сказал мне лично. Если бы мне нужно было снять перед кем-то шляпу, то это был бы Александр Усик.
Напомним, что Усика побуждают завершить карьеру.