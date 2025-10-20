Денис Седашов

Бывший чемпион мира WBO в тяжелом весе Шэннон Бриггс прокомментировал предстоящий выставочный поединок между Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 KO) и Джейком Полом (12-1, 7 KO), который вызвал много споров в боксерском мире.

В разговоре с KO Artist Sports американец поддержал обоих спортсменов и отметил, что такие бои лишь привлекают внимание к боксу и помогают игрокам рынка зарабатывать.

Это прекрасно для бокса. Я тренировался с Джейком Полом, подталкивал этих ребят к успеху и с самого начала знал, что все будет хорошо. У них есть своя фан-база, они охотятся за большими возможностями и деньгами. В этом бизнесе сложно заработать — столько боксеров и так мало крупных гонораров. А он получает самый большой. Шэннон Бриггс

Напомним, что бой Дэвис – Джейк Пол состоится 14 ноября в США.

