Владимир Кириченко

Временный владелец титула WBA в супертяжелом дивизионе британец Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО) для DAZN Boxing вспомнил спарринги с абсолютным чемпионом мира в хэвивейте украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).

«Это был октябрь 2018-го. То есть около семи лет назад. Тогда я был еще новичком, очевидно, еще очень много учился в своем деле. Спарринг с ним был отличным с точки зрения обучения, но в то же время меня буквально засыпало ударами со всех сторон. Он тогда был великолепен, и сейчас он тоже прекрасен».

Чему ты у него научился?

«Было много чего взять себе, но на раннем этапе моей карьеры самым большим уроком для меня было то, как структурировать не тренировочный лагерь, а спарринговую неделю или день в плане спарринга и подготовки. Что он делал до спарринга, что делал после. Именно такие вещи я перенимал у него на том этапе».

Напомним, что Уордли 25 октября на O2 Arena в Лондоне проведет поединок против Джозефа Паркера.