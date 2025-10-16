Усик планирует стать мэром Киева? Александр высказался о политическом будущем
Боксер пошутил, что оставляет это Виталию Кличко
около 1 часа назад
Фото: Минмолодьспорта
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) заявил, что не планирует идти в политику после завершения профессиональной карьеры.
Об этом он сказал во время Киевского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможном участии в выборах мэра столицы.
Виталию Владимировичу, все хорошо. Не хочу быть мэром.
