Денис Седашов

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) заявил, что не планирует идти в политику после завершения профессиональной карьеры.

Об этом он сказал во время Киевского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможном участии в выборах мэра столицы.

Виталию Владимировичу, все хорошо. Не хочу быть мэром. Александр Усик

Воррен призвал организации санкционировать обязательные защиты для Усика.