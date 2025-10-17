В США назвали единственного проблемного соперника для Усика
Коппинджер верит в британского проспекта
41 минуту назад
Фото: Getty Images
Американский обозреватель бокса Майк Коппинджер назвал единственного бойца, который может создать проблемы для Александра Усика (24-0, 15 KO). Эксперта цитирует vringe.com:
Придется признать, что это Итаума... Придется признать, что это Мозес. Ведь он взрывной. У него есть финты. Он обучен боксу в чистом виде. Ему всего 20 лет. И он ещё будет прогрессировать.
Напомним, что Тайсон Фьюри хочет третий поединок с Усиком.
