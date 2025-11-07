Известный британский тренер Доминик Ингл высказался о современном положении Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Наставника цитирует vringe.com:

Джошуа не боксирует, как Усик. Можно ли научить AJ боксировать, как Усик? Нужно взять лучшее из того, что делает AJ, и худшее из того, что он делает, и улучшить в нем худшее.

Я повторяю это снова и снова: лучший тренер, который был у Джошуа, – это Роберт МакКрекен. Возможно, это не то, что люди хотят слышать, но он работал с ним еще с любительских времен. Он знал его, когда тот был молодым парнем, воспитал и направлял его. Он хорошо понимал уровень конкуренции, знал, когда нужно брать бой, а когда нет. Он вложил в него много времени.

А теперь, когда Джошуа переходит к Бену Дэвисону или к кому-то еще – для тренера это большие деньги, но и огромная ответственность. Бен Дэвисон – хороший тренер, он провел с AJ несколько боев, вернул его в форму и получил за это достойное вознаграждение. Все хотят тренировать Джошуа, потому что это приносит большие деньги. Но иногда нужно спросить себя: «А способен ли я тренировать этого бойца?» И порой приходится признать, что это просто не сработает.