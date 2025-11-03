Ворд против Джошуа? Экс-чемпион мира может устроить громкое возвращение
Тренер Вирджил Хантер подтвердил, что 41-летний американец уже возобновил тренировки
около 2 часов назад
Легендарный бывший чемпион мира Андре Уорд может вернуться на ринг ради боя с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).
В комментарии для iFL TV тренер американца Вирджил Хантер подтвердил, что Уорд серьезно рассматривает возможность встречи с двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе. По его словам, 41-летний экс-чемпион возобновил тренировки и находится в отличной форме.
Он действительно настроен серьезно. При всем уважении к Джошуа — все решают стили, и я согласен с его уверенностью. Андре сейчас в отличной физической форме, ведет здоровый образ жизни, вернулся в зал и даже провел несколько спаррингов. Это был бы опасный бой, но я верю в своего парня.
