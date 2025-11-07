Промоутер Джошуа отреагировал на идею Джейка Пола подраться с AJ
Хирн хочет, чтобы слова не опережали действия
около 2 часов назад
Фото: Sky Sports
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о потенциальном поединке Джейка Пола с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Британца цитирует vringe.com:
Меня часто спрашивают, как Джошуа реагирует на эти вопросы. Он говорит: «Просто скажи, когда и где». Не скажу, что мы с ним сейчас с нетерпением чего-то там ждем. Почему? Потому что у нас нет понимания, что из этого реально, а что нет. Я говорил раньше, я повторюсь. Хотите драться с AJ – подпишите контракт. Нет, ничего такого нет. У нас были переговоры с командой Джейка. И все. Я даже не знаю, продолжим ли мы переговоры…
Напомним, что у блогера сорвался бой с Джервонтой Дэвисом.