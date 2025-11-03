Олег Гончар

Британский промоутер Эдди Хирн раскрыл планы на возвращение своего подопечного Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

В комментарии talkSPORT он подтвердил, что 36-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе выйдет на ринг до конца года.

На вопрос, вернется ли Джошуа на одном из трех кардов, которые Matchroom Boxing запланировал до конца года, Хирн ответил: «Да».

Ранее Эдди отмечал, что поединок Джошуа состоится в андеркарде, а соперник не будет из когорты топ-имен. Это стратегический шаг после сокрушительного поражения нокаутом от Дэниела Дюбуа в сентябре 2024-го на Wembley.

Напомним, Джошуа может перебраться в тренировочный лагерь Усика.