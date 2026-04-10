Сергей Разумовский

Супертяж Тайсон Фьюри (34 - 1 - 2, 24 КО), который в двух предыдущих боях уступил Александру Усику, настроен не просто вернуться на победный путь, а сделать это ярко и убедительно. Британец заявил, что хочет завершить бой против россиянина арсланбека махмудова (21 - 2, 19 КО) досрочно и рассчитывает оформить эффектный нокаут.

Фьюри признался, что давно не побеждал соперников настолько убедительно, однако считает, что именно сейчас настал момент снова напомнить о своей силе на ринге. Слова боксера передает Sky Sports.

Мне давно это не удавалось, но пришло время вернуться к нокаутам. Мне нужен брутальный нокаут над Махмудовым, и я это сделаю. Я не дрался 16 месяцев, и этот перерыв сделал меня еще более голодным. Я понял, что люблю бокс и хочу драться. Тайсон Фьюри

