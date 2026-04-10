Сергей Разумовский

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, в активе которого 34 победы, 2 поражения, 1 ничья и 24 досрочных победы, высказался по поводу возможного развития событий в поединке против российского боксера арсланбека махмудова, рекорд которого составляет 21 победу, 2 поражения и 19 нокаутов. Об этом сообщает The Ring.

Будущий бой в королевском дивизионе станет главным событием большого вечера бокса, запланированного на субботу, 11 апреля. Турнир пройдет на арене английского футбольного клуба Тоттенхэм. Фьюри уверен, что его соперник попытается с первых минут навязать агрессивный темп и сделать ставку на силовое давление.

У него было около 19 нокаутов в первых трех раундах, так что раннее давление с его стороны точно обеспечено. Однако это приведет к тому, что я его нокаутирую. Один промах – и всё закончится. Я контратакую его и нанесу ему в голову левый хук или правый боковой. Я делал это много раз раньше. Это неверный план игры – пытаться разгромить Цыганского Короля. Это не работает. Тайсон Фьюри

Со своей стороны махмудов также поделился ожиданиями от поединка. По словам боксера, встреча с Фьюри является для него по-настоящему значимой и близкой к осуществлению спортивной мечты.

Это бой моей мечты. Мы работали над тактическими деталями в тренировочном лагере и сейчас я готов. Я наслаждался каждым моментом, наслаждаюсь боем и сделаю все, что в моих силах, чтобы победить. Я знаю, что моя жизнь изменится, когда я это сделаю и одолею Фьюри. Я не знаю плана Тайсона, но я знаю свой план, и он заключается в том, чтобы победить его любым возможным способом. арсланбек махмудов

