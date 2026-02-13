Олег Шумейко

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен заявил, что обязательный претендент на титул WBC Агит Кабайел (27-0, 19 KO) не будет ждать Александра Усика (24-0, 15 KO) и весной вернется на ринг. Функционера цитирует vringe.com:

У нас хватило смелости сделать это — принять бой, воспользоваться моментом. Эта история стара как мир. В Германии всегда любили бокс. И сейчас у них появился новый герой. Билеты на арену раскупили за день. Следующий бой Кабайел проведет в мае. И на этот раз мы ищем еще большую арену. Фрэнк Уоррен

Напомним, что Усик должен провести защиту титула WBC от притязаний Кабайела через один поединок.