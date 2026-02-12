Владимир Кириченко

Президент WBC Маурисио Сулейман для The Ring поделился мыслями о возможном поединке обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (24-0, 15 КО) и временного чемпиона WBC Агита Кабайела (27-0, 19 КО).

Агит Кабайел дрался в январе. Александр Усик сейчас не имеет запланированного боя. Почему бы не указать Усику защитить свой титул против Кабайела?

«Усик запросил добровольную защиту титула – его одобрили. А Кабайел провел защиту титула и теперь может провести еще один бой, если хочет, или просто ждать, пока будет драться Александр, а потом провести обязательную защиту с Александром Усиком».

Я не понимаю, почему Александра Усика сейчас не обязуют драться с Кабайелом за полноценный титул?

«Кабайел был недоступен, поскольку у него был запланирован бой в январе. Поэтому Усик попросил разрешения на добровольную защиту титула, что является обычной практикой. Ему предоставили такую возможность, и следующим он должен провести бой с временным чемпионом. Это официальное решение».

Напомним, Александр планировал провести бой добровольной защиты против Деонтея Уайлдера, однако американец проведет бой с Дереком Чисорой 4 апреля в Лондоне на The O2 Arena.

Отметим, что Кабайел ведет переговоры о защите своего пояса в апреле или мае.