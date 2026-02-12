Брієдіс: «Я думал, что Фьюри устроит очень большую проверку Усику»
Майрис считает, что в реванше украинец уже не так давит на соперника
26 минут назад
Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказался о поединках Александра Усика (24-0, 15 KO) с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 42 KO). Латыша цитирует vringe.com:
Не будем говорить о том бое, где Фьюри с королем бокса Усиком боксировал. Хотя я думал, что вот Фьюри даст очень большую проверку Александру Усику, а Александр Усик дал большую проверку Тайсону Фьюри. Александр дал большую проверку Тайсону Фьюри дважды. Усик всегда готовится на 300% к своим соперникам. В первом бою он просто уничтожает. На второй бой он немного снижает. Можно уже немного убавить газу – и бой тогда такой ровнее выходит, но, конечно же, как опытный боец, он держит парочку впереди, пару ударов.
