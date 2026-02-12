WBC обязала Усика провести бой с Кабайелем
Украинцу разрешили провести еще один добровольный поединок
Всемирный боксерский совет (WBC) обязал чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 KO) провести обязательную защиту титула против немецкого боксера Агита Кабайела (27-0, 19 KO).
Украинцу разрешили провести еще один добровольный поединок, после чего он должен выйти на ринг против Кабайела. В случае отказа от обязательной защиты Усик может лишиться пояса WBC.
Свой последний бой украинец провел в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа в пятом раунде.