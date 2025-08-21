Денис Седашов

После поражения британского боксера Диллиана Уайта (31-4, 21 КО) от Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО) заговорили о том, стоит ли ему завершать карьеру.

В комментарии для The Stomping Ground промоутер Matchroom Эдди Хирн прямо заявил, что, по его мнению, Уайту время уйти из спорта:

Да, 100%. Едді Хирн

Вместо этого руководитель Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен с этим не согласился:

Нет, я думаю, это было бы слишком жестко. Поединок завершился в первом раунде, он попал под давление, но это его выбор. У него есть сильная команда и правильные люди рядом. В Британии его еще ждет много боев. Фрэнк Уоррен

Турки Аль аш-Шейх хотел бы увидеть бой Усика и Итаумы следующим.