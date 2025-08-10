Будущий чемпион в тяжелом весе высказался о бою с Усиком
Итаума считает, что с завоеванием титула приходит дополнительное давление
около 1 часа назад
Британский проспект Мозес Итаума (12-0, 10 KO) высказался о потенциальном поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Усик после боя с Уайтом? Возможно... Ведь на самом деле важен не сам титул, а то, что приходит вместе с ним. Если исходить из мыслей, то завоевание пояса – это как добавить себе дополнительное давление, ответственность и ожидания болельщиков. Важно то, что в этот конкретный момент в этой конкретной весовой категории тебя короновали лучшим в мире. Очевидно, что с поясом приходит все то, чего на самом деле жаждут бойцы – деньги и уважение. Ведь фактически дело не в самом титуле. Сам по себе титул – это пояс. Согласны?
В Великобритании назвали бойцов, которые могут победить Усика.
Поделиться