Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (12-0, 10 KO) для The Ring поделился ожиданиями от поединка против ветерана хэвивейта Диллиана Уайта (31-3, 21 КО).

«Мой план — нокаутировать Диллиана Уайта, потому что он просто мой следующий соперник, еще одна угроза.

С самого начала моей карьеры все они представляли для меня опасность, так что с Диллианом все сводится к реализации нашего плана, как всегда».