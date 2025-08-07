Нокаутер Джонни Фишер (13-1, 11 KO) высказался о том, с кем Александр Усик (24-0, 15 KO) может иметь проблемы. Британца цитирует vringe.com:

Мне кажется, Джей Опетая может побить Усика в крузервейте. Может, они встретятся, если он поднимется в весе, или это может произойти в бриджервейте. Я думаю, Джозеф Паркер может. Он быстр для своего веса. Он всегда был известен скоростью рук. Возможно, такой стиль как бы средних размеров тяжеловеса может быть неудобным для Усика. Стиль делает поединки. Джошуа проходил таких бойцов, как Кличко и Поветкин, уничтожая их. Тайсон Фьюри делал то же самое с другими бойцами, но стилем Усик кажется пугающим для этих больших тяжеловесов. Он кружит вокруг них и жалит, изматывает их тактически и ментально. Возможно, стиль Паркера окажется для него сложным, поскольку он с хорошей работой ног и быстрыми руками. Джонни Фишер

Напомним, WBO подтвердила то, что Усик должен провести свою обязательную защиту титула против Джозефа Паркера.