Бывший чемпион мира нацелился на уничтожение Усика и Итаумы
Околі описал свой идеальный 2026 год
около 2 часов назад
Фото: BBC
Бывший чемпион мира Лоуренс Околи (23-1, 17 KO) назвал планы на 2026 год. Британца цитирует vringe.com:
Для меня идеальным был бы год, где я провожу два боя: сначала – с Мозесом (Итаумой), а потом – с (Александром) Усиком. Для меня это был бы идеальный 2026. Два отличных левши, и это дало бы мне два подряд тренировочных лагеря под один и тот же стиль. Я бы работал с теми же спарринг-партнерами, теми же специалистами по питанию, той же командой по физподготовке и кондициям. Мы просто закроем 2026 год и назовем его, скажем, «Годом истребителя левшей» или как-то так.
Напомним, что накануне Околи досрочно победил Эбенезера Тете.