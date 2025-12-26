Экс-чемпион мира Роман Карамазин высказался о потенциальном реванше Александра Усика (24-0, 15 KO) и Мурата Гассиева (33-2, 26 KO). Бойца цитирует fightnews.info:

Было бы интересно, конечно. Хоть какая-то интрига была бы, потому что Усик сейчас всех выносит в одну калитку, вообще всех. Равных ему нет. И тут выйдет человек, который может ударить.

Реально, если он попадет, то Усик там уснет, потому что Мурат бьет намного сильнее, чем Александр. Но у него нет обученности. И мы сейчас снова увидим бокс в одну калитку. Усик его на хитрости, на опыте растянет, к сожалению.