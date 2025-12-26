Легендарный британский промоутер Фрэнк Воррен для YouTube-канала The Stomping Ground поделился мыслями о будущем обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Посмотрим, что будет с Александром Усиком. Потому что он дрался только один раз в этом году. Так что, знаете, это немного затормозило лучшие титульные бои. В следующем году ему нужно защищать свои титулы.

Если он этого не сделает, то ему придется отказаться от них, как он это сделал с WBO. Так что ситуация довольно оживленная, когда все эти ребята борются за то, чтобы занять свои позиции. Как я уже сказал, в тяжелом весе будут действительно качественные бои, и я надеюсь, что Александр снова будет биться в следующем году.

Надеюсь, он это сделает, потому что он отличный чемпион. Я буду рад видеть его бой с одним из наших бойцов».