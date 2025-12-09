Олег Гончар

Промоутер чемпиона WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) Фрэнк Уоррен сообщил о планах на следующий поединок своего подопечного. Слова промоутера привел портал talkSPORT.

По словам Уоррена, они встретятся с Уордли на следующей неделе и обсудят бой, который должен пройти в апреле.

«Фабио планирует выйти на ринг в апреле. На следующей неделе мы встретимся с ним и его менеджером: вместе пообедаем и подробно обсудим дальнейшие шаги». Фрэнк Уоррен

Уордли стал полноценным чемпионом WBO после отказа Александра Усика от титула. Временный пояс британец завоевал в октябре, досрочно остановив Джозефа Паркера в 11-м раунде.