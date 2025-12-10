Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался о причине отказа Александра Усика (24-0, 15 КО) от поединка с Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО). Функционера цитирует vringe.com:

До боя Паркера и Вордли Усик заявил, что будет драться с победителем. А потом отказался. Если бы я был менеджером Усика, то присматривал бы за ним. Алекс – умный боец. И сейчас он оценивает бои иначе – по принципу риска и вознаграждения. Думаю, он считает, что бой с Вордли – это неоправданный риск.

Мы с Фабио собрали 25 тысяч в Ипсвиче, хоть весь день лил дождь. Если бы соперником был Усик, то мы без труда смогли бы провести это (бой) на арене Тоттенхэма.