Бывший чемпион мира считает, что Усику не удастся легко выиграть бой у Руиса.
Нельсон надеется, что у американца снова появился голод к победам
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Джонни Нельсон высказался в интервью Talk SPORT о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Энди Руиса (35-2, 22 KO):
Знаете, я не думаю, что бой с Руисом будет легко выиграть. У него быстрые руки. Хотя он и не выглядит соответствующе, я думаю, что он доставит Усику проблем. Он жесткий.
Его аппетит изменился, как только он получил деньги за бой с AJ; вот и все, у него голова пошла кругом. Но сейчас он достаточно богат, чтобы привыкнуть к этому, так что, надеюсь, его жажда вернулась. Он опасный парнишка.
