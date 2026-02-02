Бывший чемпион мира Джонни Нельсон высказался в интервью Talk SPORT о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Энди Руиса (35-2, 22 KO):

Знаете, я не думаю, что бой с Руисом будет легко выиграть. У него быстрые руки. Хотя он и не выглядит соответствующе, я думаю, что он доставит Усику проблем. Он жесткий.

Его аппетит изменился, как только он получил деньги за бой с AJ; вот и все, у него голова пошла кругом. Но сейчас он достаточно богат, чтобы привыкнуть к этому, так что, надеюсь, его жажда вернулась. Он опасный парнишка.