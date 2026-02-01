Усик признался, готов ли он в третий раз сразиться с Фьюри
Украинец не против снова разделить ринг с «Цыганским королем»
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) в интервью Seconds Out оценил вероятность проведения третьего боя с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO):
Бой с Тайсоном Фьюри? Да, я хочу подраться с ним. Никаких проблем по этому поводу. Великобритания, Саудовская Аравия, США – не имеет значения, где драться.
