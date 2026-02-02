Тренер Дюбуа оценил шансы Итауми победить Усика
Чарльз считает, что этот поединок может состояться через год
около 1 часа назад
Фото: rtfight.co
Тренер Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO) Дон Чарльз высказался о шансах Мозеса Итаума (13-0, 11 KO) победить Александра Усика (24-0, 15 KO). Наставника цитирует vringe.com:
Ответ: «Да». Но я не верю, что это произойдет сейчас. Для этого нет спешки. Если Александр продолжит, скажем, еще 12 месяцев, тогда это может реализоваться.
