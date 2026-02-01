Российский боксер отреагировал на желание Турки Аль аш-Шейха организовать бой с Усиком
Рико Верхувен готов встретиться с украинцем
около 2 часов назад
Супертяжеловес Рико Верхувен (1-0, 1 КО) отреагировал в социальной сети X на публикацию Турки Аль аш-Шейха. Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений ранее заявил, что хотел бы увидеть бой нидерландца с украинским чемпионом Александром Усиком (24-0, 15 КО).
Это вызов, которого я ждал… 1 раунд бокса / 1 раунд кикбоксинга. Посмотрим, сможем ли добраться до первого боя
Усик признался, готов ли он в третий раз побиться с Фьюри.
