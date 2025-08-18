Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший (35-2-1, 22 KO) объявил о намерении вернуться на ринг в конце этого года или в начале следующего.

В комментарии для Fight Hype американец мексиканского происхождения рассказал, что уже восстановился после операции на руке и готов снова выходить в бой.

Мои руки в порядке, чувствую себя хорошо. Психологически и духовно я тоже в отличной форме. В сентябре поеду в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с Турки Аль аш-Шейхом и людьми, которые могут организовать для меня поединки. Надеюсь, что уже в декабре или январе выйду на ринг. Энди Руис

Энди Руис одержал самую крупную победу в карьере в июне 2019 года, когда сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, выйдя на замену Джарреллу Миллеру, который тогда провалил допинг-тест.

