Усик посетил раненых нацгвардейцев
Боксер пообщался с раненными, поделился мотивацией и пожелал быстрого выздоровления
около 2 часов назад
Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик посетил медицинский центр Национальной гвардии Украины, где проходят реабилитацию военнослужащие. Об этом сообщил экс-защитник «Динамо» и сборной Украины, военнослужащий Нацгвардии Владислав Ващук в Facebook.
Усик откликнулся на приглашение Ващука, чтобы поддержать воинов, которые восстанавливаются после боевых действий. Чемпион пообщался с гвардейцами, поблагодарил за их службу, пожелал скорейшего выздоровления и поделился принципами, которые помогают ему побеждать.
«Присутствие человека, который достиг вершин в спорте, но не остается в стороне от войны, вдохновляет. Усик тронул даже самых сдержанных своей человечностью».
Во время встречи Усик и военные искренне разговаривали, шутили и обменивались историями. По словам Ващука, такие визиты укрепляют моральный дух и подчеркивают единство украинцев.
