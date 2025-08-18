Олег Гончар

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик посетил медицинский центр Национальной гвардии Украины, где проходят реабилитацию военнослужащие. Об этом сообщил экс-защитник «Динамо» и сборной Украины, военнослужащий Нацгвардии Владислав Ващук в Facebook.

Усик откликнулся на приглашение Ващука, чтобы поддержать воинов, которые восстанавливаются после боевых действий. Чемпион пообщался с гвардейцами, поблагодарил за их службу, пожелал скорейшего выздоровления и поделился принципами, которые помогают ему побеждать.

«Присутствие человека, который достиг вершин в спорте, но не остается в стороне от войны, вдохновляет. Усик тронул даже самых сдержанных своей человечностью». Владислав Ващук

Во время встречи Усик и военные искренне разговаривали, шутили и обменивались историями. По словам Ващука, такие визиты укрепляют моральный дух и подчеркивают единство украинцев.

