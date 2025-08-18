Денис Седашов

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энди Руис-младший (35-2-1, 22 KO) поделился мыслями о потенциальном поединке между Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и членом Зала славы бокса Андре Уордом.

Недавно Уорд заявил в соцсетях, что единственный бой, который может заставить его вернуться на ринг, — это встреча с Джошуа.

В комментарии Fight Hype Руис, который в 2019 году сенсационно победил Джошуа, а затем уступил ему в матче-реванше, выразил сомнения по поводу шансов Уорда.

Сейчас все хотят встретиться с Джошуа, потому что считают его уязвимым. Думают, что он уже не держит удар, но я знаю — он до сих пор опасный тяжеловес. Если Андре Уорд выйдет против него, это будет очень сложный бой.

Энди Руис



Мексиканец вспомнил и Джейка Пола, заявив, что именно у него может быть больше шансов в ринге против Джошуа:

Джейк Пол, как ни странно, имеет даже лучшие перспективы. Он активный, выше и настоящий тяжеловес. Никто не делает то, что он. Энди Руис

Джошуа принял вызов на бой от легенды бокса.