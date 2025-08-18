«Может стать его концом». Фроч – о бое Усика с Итаумой
Карл считает, что Мозес пока не готов к такому вызову
11 минут назад
Фото: Getty Images
Экс-чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями о потенциальном поединке Мозеса Итаума (13-0, 11 KO) и Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова британского эксперта приводит fightnews.info:
Нельзя торопить Итауму. Если бы я был его менеджером, то не стал бы сразу же сводить его с Усиком, старым ветераном, который провел сотни боев в любителях, абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе с опытом титульных поединков. Если поставить Усика против 20-летнего парня, то для Итаумы это может стать его концом, не так ли?
Напомним, что Усик получил травму в последнем поединке.