Олег Гончар

Бывший менеджер братьев Кличко Берндт Бенте оценил наследие абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Усик, безусловно, входит в десятку лучших всех времен. Я ставлю его на седьмое место». Берндт Бендте

Бенте заявил, что достижения, навыки и менталитет Усика закрепили его среди легенд. Берндт считает, что украинцу стоит завершить карьеру на пике, как это сделали Рокки Марчиано, Леннокс Льюис и Виталий Кличко, чтобы оставить вечное наследие.

Топ-7 тяжеловесов мира:

Мохаммед Али Джо Луис Леннокс Льюис Рокки Марчиано Джордж Форман Эвандер Холифилд Александр Усик

