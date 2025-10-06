Бывший менеджер братьев Кличко назвал место Усика в Топ-10 хэвивейта
Бенте советует украинцу завершить карьеру
около 2 часов назад
Бывший менеджер братьев Кличко Берндт Бенте оценил наследие абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).
«Усик, безусловно, входит в десятку лучших всех времен. Я ставлю его на седьмое место».
Бенте заявил, что достижения, навыки и менталитет Усика закрепили его среди легенд. Берндт считает, что украинцу стоит завершить карьеру на пике, как это сделали Рокки Марчиано, Леннокс Льюис и Виталий Кличко, чтобы оставить вечное наследие.
Топ-7 тяжеловесов мира:
Мохаммед Али
Джо Луис
Леннокс Льюис
Рокки Марчиано
Джордж Форман
Эвандер Холифилд
Александр Усик
Напомним, Шэннон Бриггс без сомнений определился с победителем боя праймовых Усика и Майка Тайсона.
