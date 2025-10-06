Бриггс без сомнений определился с победителем боя праймовых Усика и Майка Тайсона.
В этом противостоянии Шеннон верит в соотечественника
15 минут назад
Фото: Instagra
Бывший чемпион мира Шэннон Бриггс в интервью Mail Sport Boxing высказался о потенциальном противостоянии Александра Усика (24-0, 15 KO) и Майка Тайсона в их лучших кондициях:
Я вижу победу Майка Тайсона.
Напомним, что «Железный Майк» вернется на ринг в 2026 году в поединке с Флойдом Мейвезером. Абсолютный чемпион также вернется к боям не раньше следующего года из-за повреждения.