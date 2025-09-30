«Все умоляют Усика…» В Великобритании признали, что ждут следующего шага украинца
Околі надеется, что Александр откажется от поясов
около 6 часов назад
Фото: Getty Images
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Лоуренс Околи (22-1, 16 KO) в интервью The Ring высказался о положении дел в супертяжелом дивизионе.
Сейчас все умоляют Усика освободить титулы. Каждый супертяжеловес, каждый тренер в тяжёлом весе, каждый менеджер, промоутер… Все говорят: «Ты этого добился, молодец. Ты победил всех дважды». Мы все сейчас должны ждать следующего шага Александра.
Напомним, что Александра Усика побуждают завершить карьеру.