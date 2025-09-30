Фьюри не считает Усика лучшим боксером современности
Британский тренер считает, что резюме Кроуфорда лучше
около 2 часов назад
Известный тренер Питер Фьюри в интервью iFL TV рассказал, кого видит на первом месте рейтинга боксеров независимо от весовой категории:
Кроуфорд на вершине рейтинга P4P. Все эти разные весовые категории… В своем дивизионе Кроуфорд лучший, не так ли?
Определить лучшего боксера – это же про твоих соперников, не так ли? Уровень оппозиции, которая была у тебя. Я думаю, что он должен быть на вершине. Не думаю, что кто-то может что-то сказать о его навыках. Никогда не выглядело так, что он может проиграть бой.
Посмотрите на соперников Кроуфорда – это бойцы элитного уровня. И Теренс благодаря навыкам делает так, что они выглядят посредственными. И чтобы делать это, ты должен быть волшебником.
